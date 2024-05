Genoa - le pagelle di CM | Strootman addio con dignità Retegui non punge

(Di domenica 19 maggio 2024) Martinez 6,5: Zero tiri nello specchio in un primo tempo che forse nemmeno lui si aspettava così apatico. Nella ripresa invece mette i guanti...

Alla Roma basta Lukaku: 1-0 al Genoa, Europa più vicina. Ultima gara in giallorosso per Big Rom - Alla Roma basta Lukaku: 1-0 al genoa, Europa più vicina. Ultima gara in giallorosso per Big Rom - Basta un gol di Lukaku alla Roma per aver ragione di un genoa comunque mai rinunciatario a dispetto di una salvezza conquistata con largo anticipo. 1-0 il risultato finale, importante anche perché i ...

Roma-Genoa 1-0: Lukaku come Batistuta, Paredes ingenuo - Roma-genoa 1-0: Lukaku come Batistuta, Paredes ingenuo - La Roma batte per uno a zero il genoa nell'ultima casalinga della stagione. All'Olimpico decide Romelu Lukaku alla sua ultima partita stagionale visto che da diffidato è stato ammonito e salterà la ...

Roma-Genoa 1-0, pagelle: Vasquez tuttofare, Martinez sicuro, male gli esterni - Roma-genoa 1-0, pagelle: Vasquez tuttofare, Martinez sicuro, male gli esterni - Il genoa perde contro la Roma in un'Olimpico che resta sempre stregato, il Grifone non vince da 34 anni in questo campo. Tra i migliori sicuramente Vasquez e Martinez, bene anche Malinovskyi che entra ...