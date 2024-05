Roma-Genoa | standing ovation dei tifosi giallorossi per Strootman

standing ovation dello Stadio Olimpico per Kevin Strootman , dopo la sua sostituzione in Roma - Genoa : l’affetto dei suoi ex tifosi Kevin Strootman , dopo sei stagioni in giallorosso, non ha dimenticato la Roma e nemmeno i tifosi si sono dimenticati di ...

