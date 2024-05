Analisi tattica Inter-Lazio 1-1 | Inzaghi a San Siro con il suo XI-tipo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024)di, terminata 1-1 solo grazie al pareggio di Dumfries nel finale. La formazione-non incide. E lo spettacolo è più sugli spalti che in campo ma va bene così eh. Di seguito la breve, a caldo, della partita giocata dall’diin Serie A PREPARAZIONE – L’ultima stagionale dell’a Sanprevede la formazione-. Alla fine Simonerispolvera anche il grande ex Francesco Acerbi, che torna al centro della difesa ma non sembra al massimo della forma. Il gol di Taty Castellanos, annullato dal VAR per fuorigioco, è il primo campanello di allarme in area nerazzurra. Laappare molto ...