Isola dei Famosi 2024 - tutti i naufraghi contro Valentina Vezzali | perchè? | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 19 maggio 2024) A L’deisi parla di. La ex schermitrice si è scontrata coni compagni d’avventura. Come mai? L’deiLa fame e gli stenti si fanno sentire a L’dei. Negli ultimi giorni il gruppo si è aizzato. La ex campionessa di scherma accusata di essere una bambina e di non accettare le critiche. La prima è Greta che in diretta dice la sua: «si è confrontata con persone che hanno un parere, non c’è nessuna mancanza di rispetto, abbiamo un’ottima ...