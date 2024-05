Conte-Napoli - a DAZN stuzzicano Ferrara | la risposta sul futuro del tecnico

(Di domenica 19 maggio 2024) Antonioè uno dei nomi più caldi per la panchina del, Ciropotrebbe seguire ilpugliese. Antonioe il, un matrimonio che si farà? Secondo la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, ad oggi l’ex Inter e Juventus è una delle due opzioni più concrete per la panchina degli azzurri, al pari di Gian Piero Gasperini. Ilpugliese, corteggiato da Aurelio De Laurentiis sin dallo scorso novembre, si sarebbe pian piano arreso alle avances del leader della FilmAuro, concedendo la propria disponibilità al club partenopeo. A quanto pare, infatti, ad oggisarebbe in pole, con un annuncio forse non arrivato unicamente a causa del campionato ancora in corso.stuzzicato a ...

Agnelli sta con Allegri e non è l’unico: “Solo tu ci hai rappresentati” - Agnelli sta con Allegri e non è l’unico: “Solo tu ci hai rappresentati” - Allegri esonerato, arrivano i messaggi a sostegno del tecnico livornese: tra questi c'è anche quello di Andrea Agnelli ...

Esonero Allegri, il tecnico come Ranieri e Ferrara: quella STATISTICA li accomuna - Esonero Allegri, il tecnico come Ranieri e ferrara: quella STATISTICA li accomuna - Il tecnico, con questa decisione, si trova quindi protagonista di una curiosa statistica. E’ infatti diventato il terzo allenatore esonerato a stagione in corso dal club negli ultimi 50 anni, dopo ...

Vivicittà in carcere tra i detenuti. In gara con l’organizzazione Uisp - Vivicittà in carcere tra i detenuti. In gara con l’organizzazione Uisp - Nella casa circondariale di ferrara si è svolto l'evento sportivo e di integrazione 'Vivicittà in carcere', promosso da Uisp ferrara e patrocinato da Comune e Regione. Detenuti e operatori hanno parte ...