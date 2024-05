Iran - incertezza sulla sorte del presidente Raisi dopo incidente

Iran, il difficilissimo cammino dei soccorritori di Raisi in mezzo alla tempesta. Il video - Iran, il difficilissimo cammino dei soccorritori di raisi in mezzo alla tempesta. Il video - Le ricerce dell'elicottero con a bordo il presidente iraniano raisi sono estremamente complicate a causa delle pessime condizioni del tempo. Le condizioni meteo Un funzionario meteorologico locale ...

Iran, Khamenei: “Speriamo che Raisi torni” - Iran, Khamenei: “Speriamo che raisi torni” - La Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha espresso preoccupazione per l'incidente dell'elicottero su cui viaggiava il presidente Ebrahim raisi.

Incidente in elicottero, ansia per la sorte di Raisi. Khamenei: «Pregate» - Incidente in elicottero, ansia per la sorte di raisi. Khamenei: «Pregate» - C’è chi parla di «incidente». Difficile raggiungere la zona Al momento in cui questo giornale va in stampa l’unica cosa certa è che le notizie attorno alla sorte del presidente iraniano Ebrahim raisi ...