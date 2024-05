Genoa Gilardino | Rinnovo? Qui ci sono le basi - ora servono giocatori affamati

(Di domenica 19 maggio 2024) Le parole di Alberto, tecnico del, dopo la sconfitta subita dai rossoblù all’Olimpico contro la Roma Albertoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta delcontro la Roma. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Rosichiamo perché prendere un gol del genere in 10 contro 11 dovevamo fare meglio,

Alberto Gilardino sarà l’allenatore del Genoa anche per le prossime due stagioni: l’ex attaccante, infatti, ha prolungato il contratto con il club rossoblù sino al 30 giugno 2026. A darne l’annuncio è il direttore sportivo del Grifone Marco ...

DS GENOA, Gilardino ha firmato stamattina per due anni - DS genoa, gilardino ha firmato stamattina per due anni - Prima della sfida con la Roma il ds del genoa, Marco Ottolini, ha ufficializzato a Dazn il rinnovo di gilardino per i prossimi due anni: "gilardino stamattina ha firmato il contratto, possiamo dire ...

Genoa, Gilardino a DAZN: “Contento per la firma, la volontà era dare continuità al progetto” - genoa, gilardino a DAZN: “Contento per la firma, la volontà era dare continuità al progetto” - Al termine della sfida di questa sera sul campo della Roma, Alberto gilardino, tecnico del genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN ...

Gilardino: "Crescita mentale e continuità, la mia squadra ha dato tutto" - gilardino: "Crescita mentale e continuità, la mia squadra ha dato tutto" - Dopo la sconfitta subita contro i giallorossi, l'allenatore del genoa, Alberto gilardino, ha rilasciato dichiarazioni significative che evidenziano la crescita della squadra e la sua visione per il ...