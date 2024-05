Inzaghi ai tifosi | Grazie - voi fondamentali per lo scudetto Forza Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024)dopo la sfida pareggiata con la Lazio e i festeggiamenti dell’per il ventesimo, sul palco a San Siro ha mandato direttamente un messaggio a tutti inerazzurri ringraziandoli per il supporto.– Simonemanda personalmente un messaggio a tutti idell’per l’enorme supporto in questa stagione trionfale: «A nome di tutta l’, la squadra è la società. Volevo ringraziare voi tutti, siete statiperché non ci avete mai lasciato e mai fatto sentire soli. Sono stati tre anni intensi con dolore e soddisfazione, giusto che abbiamo condiviso una stagione insieme. Vi avrei voluto qui in mezzo al campo e non è stato possibile, ma ...