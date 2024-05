Formula 1 2024 - in diretta GP Emilia-Romagna Sky Sport e NO - Imola LIVE TV8

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 19 maggio 2024)dall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari diIL GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'Domenica 19 Maggioore 15 SkyUno, SkyF1, Sky4K, TV8 e NOWIn arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana speciale per i motori, con la1 che sbarca in Italia per il primo appuntamento europeo del Mondiale. La1 torna addopo l’annullamento della scorsa stagione, quando nella settimana del Gran Premio la, e parte delle Marche, vennero sconvolte da devastanti alluvioni che provocarono 17 vittime, ventimila sfollati e danni per miliardi di euro. Il Gran Premio del Made in Italy e ...