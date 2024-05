Highlights e gol Cesena-Juve Stabia 2-2 - Supercoppa Serie C 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilcon glie i gol di, sfida valida per l’ultimo turno didi. Un primo tempo che appartiene tutto agli ospiti che vanno in vantaggio per due reti a zero, ma nella seconda frazione c’è la reazione della squadra bianconera, che rimonta e ottiene il pareggio che vale la vittoria della competizione superando il Mantova in classifica. SportFace.