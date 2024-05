Francesco Passaro e la magica scalata nel ranking ATP | più di 100 posizioni recuperate in due settimane!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)si è reso protagonista di duedi assoluto spessore agonistico. Prima si è fermato a un solo punto dagli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma (rimane l’amaro in bocca per non avere concretizzato un match point contro il portoghese Nuno Borges agli Internazionali d’Italia) e poi ha vinto il Challenger di Torino sconfiggendo cinque top-100 come il colombiano Daniel Galan (numero 90), il finlandese Emil Ruusuvuori (71), il giapponese Brandon Nakashima (72), gli altri italiani Lorenzo Sonego (47) e Lorenzo Musetti (29). Il 23enne umbro ha così scalato di forza ilATP e in soltanto quattordici giorni è riuscito a risalire di ben 107, issandosi così al 133mo posto della graduatoria internazionale con 493 punti all’attivo....