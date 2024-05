No! L’80% delle donne in gravidanza non ha avuto aborti dopo la vaccinazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Circolano diverse condivisioni Facebook riguardo a dei documenti scientifici che dimostrerebbero comein(americane o in tutto il mondo? Non si capisce) abbiano subitoa seguito dellacontro la Covid-19. Ma la fonte è una clip dove vengono citati gli interventi di personaggi già noti per aver diffuso fake news di stampo No vax. Per chi ha fretta: Nella clip condivisa Naomi Wolf sostiene cheinavrebbetoil vaccino Covid. Nella seconda parte del filmato vediamo persino una antologia di affermazioni No vax del famigerato guru complottista Alex Jones. Dalle argomentazioni emergono ...

