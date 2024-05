La grandezza dello sport - Guardiola in lacrime per la partenza di Klopp | “Mi mancher - è parte di me”

Arrigo Sacchi , ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del prossimo tecnico del Milan e delle alternative Arrigo Sacchi , ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del prossimo tecnico del Milan e delle alternative. Le sue ...

50 partite senza sconfitte in Premier. Rodri è il faro di Guardiola "Questione di mentalità" - 50 partite senza sconfitte in Premier. Rodri è il faro di guardiola "Questione di mentalità" - foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com Si è conclusa oggi la Premier League che ha visto trionfare il Manchester City che, grazie al 3-1 al West Ham, è diventato campione d'Inghilterra per la dec ...

KLOPP, Addio Liverpool: "Non camminerò mai più solo" - klopp, Addio Liverpool: "Non camminerò mai più solo" - (ANSA) - LIVERPOOL, 19 MAG - Giornata di lacrime e forti emozioni ad Anfield, dove Jurgen klopp ha guidato per l'ultima volta il Liverpool, che ha battuto 2-0 il Wolverhampton in una partita ...

Guardiola e il Manchester City: un record di vittorie in Premier League - guardiola e il Manchester City: un record di vittorie in Premier League - Il Manchester City, guidato dall'allenatore Pep guardiola, ha stabilito un record impressionante in Premier League. Con Rodri in campo, la squadra non ha perso per 50 partite consecutive. Questo recor ...