Bellinazzo | C’è un parallelo tra quanto è accaduto al Bari e al Napoli

(Di domenica 19 maggio 2024): ”C’è untraale al. Sono stati fatti acquisti sbagliati ed è mancata la coesione di intenti che deve partire dal management” Marco, giornalista del Sole24Ore, sulle colonne dell’edizione didel Corriere del Mezzogiorno, ha analizzato la situazione economica deldi De Laurentiis che rischia di retrocedere in Serie C. Queste le sue dichiarazioni: È possibile calibrare la perdita di valore delin caso di retrocessione? “È chiaro che una società che finisce in C, ma si pone la prospettiva di risalire velocemente in A, deve programmare un investimento di 20-25 milioni. Quel costo è il valore che viene meno dopo una ...

Bellinazzo: "Parallelo Napoli e Bari, con la retrocessione in C ecco quanto sarebbe svalutato" - bellinazzo: "parallelo Napoli e Bari, con la retrocessione in C ecco quanto sarebbe svalutato" - Marco bellinazzo, giornalista del Sole24Ore, sulle colonne dell'edizione di Bari del Corriere del Mezzogiorno, ha analizzato la situazione economica del ...

Bari in Serie C Bellinazzo: "Ecco quanto verrebbe svalutata la società, c'è un parallelo con il Napoli" - Bari in Serie C bellinazzo: "Ecco quanto verrebbe svalutata la società, c'è un parallelo con il Napoli" - Il giornalista Marco bellinazzo ha rilasciato un'intervista all'edizione ... Secondo lei perché il Bari è arrivato a questo punto «C’è un parallelo tra quanto è accaduto al Bari e al Napoli. Sono ...