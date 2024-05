Israele | Schlein - Fermare la follia di Netanyahu

(Di domenica 19 maggio 2024) SASSARI – “Dobbiamo chiedere con forza il cessate il fuoco in Palestina, bisognaladiche sta facendo una ecatombe. Si sta andando verso un’economia di guerra che non è accettabile”. Ellychiude a Sassari il suo mini tour in Sardegna a sostegno dei candidati sindaco e dei candidati alle Europee. Con lei, sul palco di piazza Tola, davanti a iscritti e simpatizzanti, l’aspirante sindaco del campo largo Giuseppe Mascia. Un ultimo incontro pubblico in terra sarda per ribadire l’impegno del Pd per una Europa nuova, dei diritti, dove si possano riconoscere appieno le comunità Lgbtq+: “Viva l’Italia antifascista, andiamo a vincere”, esorta la segretaria lasciando l’Irse di Nuoro, prima delle sue tappe nell’Isola. Poi i temi cari alla sinistra: la battaglia sull’equo compenso, la sanità ...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Questa sera discuteremo come segreteria nazionale e capigruppo del Pd riguardo alle azioni e alle scelte necessarie a fronte dell'attacco iraniano, condannato in queste ore da Elly Schlein e dai socialisti e democratici ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Oggi che i venti di guerra tornano a soffiare, bisogna ribadire l’appello per il cessate il fuoco in Medioriente. Bisogna fermare la follia di Netanyahu che rischia di causare una ecatombe a Rafah . Chiediamo un impegno ...

