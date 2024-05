Raisi - cosa può succedere ora Nessun vuoto di poter - subentra il suo vice

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)succede ora? Secondo la Costituzione della Repubblica Islamica, se muore un presidente in carica,il primopresidente, che, dopo la validazione dell’ayatollah Khamenei, può fare le funzioni del presidente. Ma si tratta di una situazione temporanea. Un consiglio composto dal primopresidente, dal presidente del Parlamento e dal capo della magistratura deve organizzare l’elezione di un nuovo presidente entro un periodo massimo di 50 giorni.è a tutti gli effetti un uomo di Khamenei. Sarà importante capire se i Guardiani della Rivoluzione riusciranno a piazzare un loro candidato. epa11354321 Iranian people pray at the Vali-Asr square for Iranian president following his helicopter accident, Tehran, Iran, 19 May 2024. According to Iranian state media, a helicopter carrying ...