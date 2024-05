Europee -Mattarella | benefici da U - integrazione risposta a sfide

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 19 maggio 2024) Dublino, 19 mag. (askanews) – “L’Irlanda è forse l’esempio di maggior successo della vita nell’Unione Europea che la annovera nel gruppo di testa per reddito pro-capite dei suoi cittadini. Oggi, a pochi giorni dalle elezioni, l’esempio del suo Paese è un messaggio possente per chi ancora esita a riconoscere iche derivano ai singoli Paesi dall’appartenenza all’Unione Europea”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel discorso al brindisi per il pranzo offertogli a Dublino dal presidente dell’Irlanda Michael D.Higgins. “Un’Unione che Irlanda ed Italia insieme possono contribuire a orientare verso un futuro di sempre maggior, come unicapossibile alledi oggi”, ha sottolineato. ...