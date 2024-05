Raisi - incidente in elicottero Pasdaran | Stabilita posizione esatta del velivolo Il portavoce | Momenti difficil - servono preghiere

Un pomeriggio al cardiopalma per il governo iraniano. Ancora continue sovrapposizioni di informazione di fronte a sole due certezze: le squadre di soccorso non hanno ancora raggiunto l'elicottero e di Raisi alcuna notizia

Roma, 19 mag. (askanews) – Proseguono le ricerche dell’elicottero che trasportava il presidente Iran iano Ebrahim Raisi e il suo entourage, di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio e per il quale si è parlato prima di uno schianto e poi di un ...

Teheran, 19 mag. (Adnkronos) - Iran sotto choc e in preghiera dopo la notizia dell' incidente dell' elicottero con a bordo il presidente Iran iano, Ebrahim Raisi . Sulle operazioni di soccorso non lontano dal confine con l'Azerbaigian, con decine di ...

Raisi, incidente in elicottero. Pasdaran: «Stabilita posizione esatta del velivolo». Il portavoce: «Momenti difficili, servono preghiere» - raisi, incidente in elicottero. Pasdaran: «Stabilita posizione esatta del velivolo». Il portavoce: «Momenti difficili, servono preghiere» - È mistero sulle condizioni del presidente iraniano Ebrahim raisi dopo che l'elicottero su cui viaggiava ha avuto un incidente ed è stato costretto, secondo le prime informazioni, ...

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - 20:27: Iran: tv di Stato, ritrovato elicottero di raisi 20:24: Iran: fonti Israele, non coinvolti in incidente raisi 18:46: Iran: tv israeliana, secondo fonti occidentali raisi non è sopravvissuto ...

Raisi, l'ultimo video in elicottero prima dell'incidente - raisi, l'ultimo video in elicottero prima dell'incidente - La tv di stato iraniana ha trasmesso un filmato del presidente Ebrahim raisi e la sua squadra a bordo di un elicottero, mentre sorvolavano una diga durante una visita nel nord-ovest ...