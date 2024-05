Gp Imola 2024 - vince Max Verstappen

Max Verstappen della Red Bull ha tenuto a bada una sfida tardiva di Lando Norris della McLaren per vince re il Gran Premio dell’Emilia Romagna per meno di un secondo domenica. Il triplice campione del mondo di Formula 1 ha preso la bandiera a ...

Anche in riva al Santerno è sempre Max Verstappen a vince re. Il tre-volte campione del mondo, dopo non aver centrato il gradino più alto del podio a Miami, si è rifatto con gli interessi nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, ...

F.1, Verstappen a segno anche a Imola - F.1, verstappen a segno anche a imola - 16.50 F.1, verstappen a segno anche a imola Va a segno anche a imola Max verstappen nel Mondiale, ma il messaggio che arri- va da imola è che la Red Bull è batti- bile. L'olandese ingaggia nel finale ...

Formula 1, Leclerc dopo Imola: “Siamo mancati in qualifica. Ottimisti per il resto della stagione” - Formula 1, Leclerc dopo imola: “Siamo mancati in qualifica. Ottimisti per il resto della stagione” - Charles Leclerc ha parlato al termine del gran premio dell'Emilia Romagna: le sue parole sul prosieguo della stagione ...

F1: Verstappen vince a Imola, terzo Leclerc - F1: verstappen vince a imola, terzo Leclerc - Max verstappen ha vinto il Gp del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del Mondiale di Formula 1. (ANSA) ...