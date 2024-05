Moviola Inter-Lazio | manca un rigore - punizione dell’1-1 giusta

(Di domenica 19 maggio 2024)ha avuto Sacchi come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Macerata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Non convince il metro usato da Juan Luca Sacchi, che sbaglia un po’ troppo per essere una partita senza granché da dire. Al 4? subito gol annullato alla: sul lancio di Daichi Kamada è in posizione irregolare Valentin Castellanos, oltre l’ultimo difendente Alessandro Bastoni. Ci vuole però il VAR per togliere lo 0-1. Chiedono uni biancocelesti al 35?, ma quando c’è l’impatto fra Benjamin Pavard e Mattia Zaccagni la palla è già uscita e ...

