Vis - incredibile salvezza al 95' | 4-3 La Recanatese retrocede

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Pesaro, 19 maggio 2024 – Vis Pesaro salva,retrocessa in serie D. E' questo il verdetto di una partitae infinita terminata con il risultato di 4-3 per la Vis la quale era passata in vantaggio al 26' con Nicastro. Il pareggio di Sbaffo al 37' su rigore. Pesaro di nuovo avanti al 44' con una rasoiata di Pucciarelli. Nella ripresa ancora Sbaffo su rigore al 51', ma Mattioli riporta avanti ancora la Vis al 62', Recanati però è indomabile e raggiunge il 3-3 con un sontuoso stacco di Sbaffo a 19 minuti dalla fine. La Vis Pesaro si salva, grande festa dei tifosi Si va avanti fino al 95', la Vis è sull'orlo del baratro e Recanati assapora la C, ma Pucciarelli infila la palla del 4-3 definitivo raccogliendo la respinta della difesa ospite e mandando in visibilio i 2700 tifosi della Vis presenti e nella disperazione i 300 recanatesi.