Roma Genoa 1-0 | Lukaku saluta l’Olimpico per l’ultima volta tenendo vivo il sogno Champions

(Di domenica 19 maggio 2024) Allo Stadio Olimpico, il match per la 37ª giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Ritmi blandi nel primo tempo del. Ilgioca senza fretta, la

La Roma vince per 1-0 contro il Genoa grazie alla rete siglata da Romelu Lukaku. Espulso Paredes per proteste. Con questo successo i giallorossi salgono a quota 63 punti a più tre dalla Lazio di Tudor settima

Roma-Genoa, i tifosi fuori dall’Olimpico: “Ottima stagione, ripartire da Svilar e De Rossi”. Ma non mancano le critiche | VIDEO - roma-genoa, i tifosi fuori dall’Olimpico: “Ottima stagione, ripartire da Svilar e De Rossi”. Ma non mancano le critiche | VIDEO - In molti, però, sono rimasti delusi dall’andamento della squadra e dagli obiettivi sfumati. roma-genoa, i tifosi fuori dall’Olimpico elogiano Svilar L’inviato di TAG24 Thomas Cardinali ha raccolto i ...

Pagelle di Roma-Genoa 1-0: Lukaku decisivo nonostante De Winter e Vogliacco. Paredes, che ingenuità - Pagelle di roma-genoa 1-0: Lukaku decisivo nonostante De Winter e Vogliacco. Paredes, che ingenuità - Partita di fine stagione con poche motivazioni particolari. roma e genoa ne approfittano per un po’ di turnover, seppur parecchio limitato. Nel primo tempo accade davvero poco, con i giallorossi che ...

Un gol di Lukaku per battere il Genoa: Roma in Champions se l'Atalanta vince l'Europa League - Un gol di Lukaku per battere il genoa: roma in Champions se l'Atalanta vince l'Europa League - Ci pensa l'attaccante belga a risolvere una gara con pochissime emozioni, segnando nel momento in cui i giallorossi si erano ritrovati in 10 per l'espulsione di Paredes Tre punti per continuare a ...