Satriano e il Brest nella storia | bella vittoria e Champions League!

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilha vinto 3-0 sul campo del Tolosa qualificandosi aritmeticamente inha giocato nuovamente titolare.? Festeggia ilche si qualifica indalla terza piazza della Ligue 1. Un traguardo storico della squadra bretone, che ha battuto all’ultima giornata il Tolosa in trasferta grazie alle reti di Camara, Amavi e Lala. Per, nuovamente titolare, 87 minuti nelle gambe. Il centravanti uruguaiano, in prestito dall’Inter, ha giocato una stagione davveroe positiva aiutando ila qualificarsi allamettendo a referto sei gol e quattro assist in 36 partite complessive. Sicuramente ...

Finita 1-1 Brest - Lille , scontro diretto per la Champions League tra la seconda della Ligue 1 e la quarta. Protagonista Satriano , attaccante di proprietà dell’Inter. PROTAGONISTA ? Il Brest ha pareggiato 1-1 nello scontro diretto contro il Lille per ...

Brest -Metz è finita con il punteggio di 4-3. Satriano si fa valere con il gol che sigilla il risultato e che lancia la squadra al secondo posto , in odore di Champions League PROTAGONISTA ? Il Brest ha battuto il Metz per 4-2. Fra i protagonisti ...

L’ ultima giornata della Ligue 1 2023 / 2024 , andata in scena in totale contemporaneità, ha delineato gli ultimi verdetti del massimo campionato francese. I campioni del PSG chiudono il loro campionato a 76 punti grazie alla vittoria per 2-0 sul campo ...

Si chiude la Ligue 1, che questa sera ha offerto le ultime sfide valide per la trentaquattesima giornata. Un turno che ha contribuito a scrivere gli ultimi verdetti.

Ligue 1: vince il Psg, il Brest chiude al terzo posto e beffa Fonseca. Lione sesto - Ligue 1: vince il Psg, il brest chiude al terzo posto e beffa Fonseca. Lione sesto - Il Lille di Fonseca (accostato al Milan) dovrà passare dai preliminari di champions: il Nizza fissa il 2-2 al 93’ con Lotomba e favorisce il brest, che chiude al terzo posto dopo il 3-0 al Tolosa.