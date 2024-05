Maxi-incidente - sei auto coinvolte | tutto bloccato Tanti coinvolti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 19 maggio 2024) Gravestradale nella notte tra sabato e domenica 19 maggio sulla statale 379, nei pressi dello svincolo per Specchiolla, nel Brindisino.sei, sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse ambulanze per il soccorso ai feriti e la polizia stradale. L’ha avuto un bilancio disastroso: sei le vetturee undici i feriti, tra cui una donna trasportata in ospedale in codice rosso. Secondo le ricostruzioni preliminari, il sinistro sarebbe stato innescato da due. Gli occupanti delle vetture, che si erano scontrate inizialmente, si sono fermati per prestare soccorso ai primi feriti, ma sono stati colpiti da altri mezzi in transito. Di conseguenza, le vetture sono state spinte in un canale laterale della carreggiata. Il ...