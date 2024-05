Ligue 1 2023 2024 - ultima giornata | il Brest ai gironi di Champion - Lilla ai preliminari Incredibile in coda con Metz e Lorient

(Di domenica 19 maggio 2024) L’della, andata in scena in totale contemporaneità, ha delineato gli ultimi verdetti del massimo campionato francese. I campioni del PSG chiudono il loro campionato a 76 punti grazie alla vittoria per 2-0 sul campo del, risultato maturato grazie alle reti nel primo quarto d’ora del match di Soler e Lee Kang-In. Un risultato che allo stesso tempo condanna i padroni di casa a. terzultimo posto che vale lo spareggio salvezza contro la vincente dei playoff di2. In realtà ilsfiora una clamorosa retrocessione, perchè ilincredibilmente vince 5-0 con il fanalino diClermont e aggancia ila quota 29 punti. Ma soprattutto recupera in una sera ...

