Roma - finito il campionato di Lukaku | ammonito per l'esultanz - sarà squalificato contro l'Empoli

(Di domenica 19 maggio 2024) Lavince all`Olimpicoil Genoa, nella sfida in programma per questa sera e valida per la trentasettesima giornata di Serie A. A...

La Roma vince in dieci contro il Genoa: Lukaku gol d'addio - La roma vince in dieci contro il Genoa: Lukaku gol d'addio - All'Olimpico la roma ha battuto il Genoa 1-0 nel posticipo della 37ª giornata di Serie A. La banda di De Rossi si è affidata soltanto alle conclusioni dalla distanza, ma né Cristante né Bove sono ...

Roma-Genoa, i tifosi fuori dall’Olimpico: “Ottima stagione, ripartire da Svilar e De Rossi”. Ma non mancano le critiche | VIDEO - roma-Genoa, i tifosi fuori dall’Olimpico: “Ottima stagione, ripartire da Svilar e De Rossi”. Ma non mancano le critiche | VIDEO - La roma si prepara all’ultima uscita casalinga della stagione contro il Genoa con l’obiettivo di portare a casa la vittoria per allungare sulla Lazio e blindare il sesto posto. Al momento il ...

DIRETTA Serie A, Roma-Genoa 0-0: partiti! | LIVE in tempo reale - DIRETTA Serie A, roma-Genoa 0-0: partiti! | LIVE in tempo reale - Genoa di Alberto Gilardino in campo contro la roma nell'Olimpico storico tabù per i rossoblù dove non hanno mai vinto contro i giallorossi. Le formazioni ufficiali: roma… Leggi ...