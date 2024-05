Roma-Genoa 1-0 - giallorossi ora tifano Atalanta

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Labatte in casa ilper uno a zero e si assicura nel posticipo di serie A il sesto posto in campionato. E' Lukaku a segnare a 11 minuti dal termine, a far salire la squadra a 63 punti e a far sperare ancora i tifosi dellain un posto

Alle 20:45 di domenica 19 maggio la Roma sfiderà il Genoa con l’obiettivo dei tre punti per proteggere il sesto posto in classifica. Nella penultima giornata di campionato, e in quella che è l’ultima gara casalinga della stagione, l’Olimpico ...

Rinnovo UFFICIALE prima di Roma-Genoa: firma biennale - Rinnovo UFFICIALE prima di roma-genoa: firma biennale - La Roma torna in campo per l’ultima sfida allo stadio Olimpico della stagione. La squadra giallorossa ospita il Genoa di Alberto Gilardino, che ha messo in difficoltà tante grandi squadre nel ...

Roma, De Rossi: "Mercato Farò il possibile per rendere questa squadra migliore" - Roma, De Rossi: "Mercato Farò il possibile per rendere questa squadra migliore" - Si è conclusa la sfida tra Roma e Genoa, con un 1-0 che ha permesso ai giallorossi di assicurarsi il 6° posto e l'aritmetica qualificazione in Europa League (in attesa della finale di mercoledì). Al ...

Roma-Genoa 1-0 - Giallorossi matematicamente sesti grazie al colpo di testa di Lukaku. Espulso Paredes - roma-genoa 1-0 - giallorossi matematicamente sesti grazie al colpo di testa di Lukaku. Espulso Paredes - Risultato: Roma 0-0 Genoa Live Al 57’ Retegui si libera della doppia marcatura su di lui calciando in porta, ma Ndicka si oppone alla sua conclusione posizionandosi sulla traiettoria del pallone. Al 5 ...