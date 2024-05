La Roma batte il Genoa grazie a Lukaku e continua a sognare la Champions

Marcell Jacobs ha corso i 100 metri al Roma Sprint Festival, andato in scena nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi. Il Campione Olimpico era alla sua seconda uscita individuale stagionale , dopo essersi espresso in 10.11 poche settimane fa ...

Roma , 18 maggio 2024 – Una Regina del Tennis Mondiale in WTA che trionfa per la terza volta agli Internazionali d’Italia . E nell’edizione del 2024 Iga Swiatek scrive ancora la storia. Splendida la sua carriera in uno sport sempre più praticato nel ...

Roma , 19 maggio – Alexander Zverev trionfa agli Internazionali d’Italia batte ndo in finale il cileno Nicolas Jarry col punteggio di 6-4, 7-5 dopo un'ora e 41 minuti di gioco. Per il tedesco è il secondo successo sulla terra della capitale dopo ...

Serie A, la Roma batte di misura il Genoa. Decide una rete di Lukaku - Serie A, la roma batte di misura il Genoa. Decide una rete di Lukaku - Si è concluso con il successo di misura della roma sul Genoa per 1-0 il posticipo domenicale della trentasettesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. A decidere l'incontro in ...

