(Di domenica 19 maggio 2024) Adesso sono i giorni del dolore, del silenzio eil momento per l'ultimo addio. Poi verranno quelli in cui «qualcuno dovrà spiegare» come si è ammalato...

Divisione Regionale 1, girone A: venticinquesima giornata per SPV Vignola ed Ottica Amidei Castel franco . La SPV, questa sera alle ore 21:30, scenderà in campo a Reggio Emilia ospite di una Jolly Basket reduce da 3 vittorie consecutive e che vorrà ...

Franco Di Mare, domani i funerali. La moglie: «Poco prima di morire ci ha fatto ridere». La figlia: «Continueremo la sua battaglia» - franco Di Mare, domani i funerali. La moglie: «Poco prima di morire ci ha fatto ridere». La figlia: «Continueremo la sua battaglia» - Adesso sono i giorni del dolore, del silenzio e domani il momento per l'ultimo addio. Poi verranno quelli in cui «qualcuno dovrà spiegare» come si è ammalato ...

Cattelan parte domani con il nuovo show: "Fedez Spero si riprenda al meglio" - Cattelan parte domani con il nuovo show: "Fedez Spero si riprenda al meglio" - Sanremo "Mi piacerebbe farlo". Lo afferma in un'intervista al 'Corriere della sera', Alessandro Cattelan, pronto a debuttare con il suo nuovo programma 'Da vicino nessuno è normale', in onda per tre ...

La figlia e la moglie di Franco Di Mare, continueremo battaglia - La figlia e la moglie di franco Di Mare, continueremo battaglia - Continuerete la battaglia di franco per affermare che la sua malattia è professionale Chiede Romina Marceca in un'intervista apparsa stamattina su La Repubblica a Stella, la figlia di franco Di Mare ...