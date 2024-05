Ghost of Tsushima | Director’s Cut è il miglior lancio di un gioco single player di Sony su Steam

(Di domenica 19 maggio 2024)ofCut è riuscito ad imporsi in pochi giorni come uno dei giochi di maggior successo di sempre disu PC, realizzando nientemeno che il record di giocatori in contemporanea super una produzione. Dando un’occhiata aDB scopriamo che il titolo targato Sucker Punch è riuscito a raggiungere il picco di utenti in contemporanea sullo store digitale di Valve di ben 77,154 utenti, imponendosi in questo modo come il secondodi sempre su Personal Computer per il colosso giapponese. DifattiofCut si è dovuto arrendere esclusivamente ad Helldivers 2,...

Ghost of Tsushima Director’s Cut è disponibile da poche ore per PC e i videogiocatori sono già riusciti a portare al termine una bossfight im possibile . Durante il prologo infatti sarà necessario scontrarsi con Khotun Khan , ma la sfida non è ...

Ghost of Tsushima Director’s Cut è da poco disponibile anche su PC. Nonostante siano trascorsi pochi giorni dal lancio, un video mette a confronto le versioni per PlayStation 5 e quella per PC. Nel filmato pubblicato da ElAnalistaDeBits vengono ...

Con Ghost of Tsushima debutta su PC l'overlay PlayStation, ecco come va - Con Ghost of Tsushima Director's Cut, ieri ha debuttato su PC anche l'overlay PlayStation : il titolo di Sucker Punch è infatti la prima (ex, possiamo dire) esclusiva Sony che implementa una serie di controlli e ...

Ghost of Tsushima: DLSS e FSR 3 Frame Generation insieme, confronto tra PC e PS5 - Ghost of Tsushima , disponibile su PC da ieri in versione Director's Cut, è il primo titolo a sfruttare in via ufficiale una delle caratteristiche menzionate da AMD nell'annuncio dell'FSR 3.1 . Parliamo del ...