Giorgio Marchetti a Sky | Ecco cosa succede se la Fiorentina vince la Conference e arriva ottava

(Di domenica 19 maggio 2024), vice segretario generale della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per parlare della vicenda legata al numero di squadre italiane che possono giocare nelle coppe europee nella prossima stagione. Come già anticipato da Sportface.it, e come confermato dall’alto dirigente Uefa alla trasmissione di Caressa, se larà laLeague e arriverà all’ottavo posto in campionato, con contemporanea vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta, nove squadre italiane andranno nelle coppe europee, con la nona che si qualificherà per laLeague, dal momento che dal campionato devono qualificarsi sette squadre al di là di Atalanta e. Queste ultime due formazioni acquisirebbero il diritto di qualificarsi ...

Uefa, Marchetti conferma: “La 9ª va in Conference se la Fiorentina vince la Coppa” - Uefa, marchetti conferma: “La 9ª va in Conference se la Fiorentina vince la Coppa” - Nel corso di 'Sky Calcio Club', il segretario generale dell'UEFA, giorgio marchetti, ha chiarito una volta e per tutte il regolamento per qualificarsi alle coppe europee per le squadre italiane: "Se l ...

Salvemini alla guida della Bakery anche per la prossima stagione - Salvemini alla guida della Bakery anche per la prossima stagione - giorgio Salvemini guiderà la Bakery anche la prossima stagione. L'annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore perché in realtà ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare prima di mettere nero su ...

Chiellini punta su Buongiorno a Euro 2024: "Ha fatto benissimo in stagione" - Chiellini punta su Buongiorno a Euro 2024: "Ha fatto benissimo in stagione" - giorgio Chiellini sta per tornare in Italia, a luglio lascerà Los Angeles, dopo due anni da calciatore e dirigente, in attesa di una nuova vita dirigenziale. A La Gazzetta dello Sport ...