L’immagine di questo McDonald’s abbandonato è stata generata con l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 19 maggio 2024) L’aspetto è quello di un punto vendita, all’apparenza in qualche Paese dell’ex Unione Sovietica. Ed esattamenteè lo scopo delcondivisa su Facebook da numerosi utenti, che però ècon. Per chi ha fretta: Circoladi un presunto. La foto ècon. Fa parte di una serie in cui popolari catene di fast food sono state immaginate in stile brutalista e retrofuturistico pubblicata dall’account Instagram Metaculture. Analisi Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto ...