La Roma ringrazia Lukaku e spera ancora nella Champions

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI - Reduce da cinque turni di fila senza vittorie tra campionato ed Europa League, laritrova il sorriso nell'ultimo match casalingo della stagione. All'Olimpico i giallorossi, in inferiorita' numerica dal 72' per l'espulsione di Paredes, battono il Genoa 1-0 grazie ad un gol diad una decina di minuti dallo scoccare del 90'. Con questo successo la squadra di De Rossi ufficializza il sesto posto tornando a +3 sulla Lazio ad una giornata dalla fine, restando ora in attesa degli ultimi risultati dell'Atalanta perrequalificazione alla prossimaLeague: i nerazzurri dovrebbero infatti arrivare quinti in campionato e vincere l'Europa League.prima frazione di gioco i ritmi non sono altissimi, come da copione sono i giallorossi a fare la partita, ...