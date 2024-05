Giorgio Marchetti a Sky | Ecco cosa succede se la Fiorentina vince la Conference e arriva ottava

(Di domenica 19 maggio 2024), vice segretario generale della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per parlare della vicenda legata al numero di squadre italiane che possono giocare nelle coppe europee nella prossima stagione. Come già anticipato da Sportface.it, e come confermato dall’alto dirigente Uefa alla trasmissione di Caressa, se larà laLeague e arriverà all’ottavo posto in campionato, con contemporanea vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta, nove squadre italiane andranno nelle coppe europee, con la nona che si qualificherà per laLeague, dal momento che dal campionato devono qualificarsi sette squadre al di là di Atalanta e. Queste ultime due formazioni acquisirebbero il diritto di qualificarsi ...

Giorgio Marchetti , vice segretario generale della UEFA, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per parlare della vicenda legata al numero di squadre italiane che possono giocare nelle coppe europee nella prossima stagione. Come già ...

Uefa, Marchetti conferma: “La 9ª va in Conference se la Fiorentina vince la Coppa” - Uefa, marchetti conferma: “La 9ª va in Conference se la Fiorentina vince la Coppa” - Nel corso di 'Sky Calcio Club', il segretario generale dell'UEFA, giorgio marchetti, ha chiarito una volta e per tutte il regolamento per qualificarsi alle coppe europee per le squadre italiane: "Se l ...

Una votazione social per premiare il miglior giovane sportivo della provincia - Una votazione social per premiare il miglior giovane sportivo della provincia - Il candidato con il maggior numero di preferenze riceverà il premio speciale conferito dal Coni di Arezzo e intitolato alla memoria di giorgio Cerbai nel corso ... singolo e in coppia), la valdarnese ...

Bologna, visite a lume di torcia. Così i quadri riprendono vita - Bologna, visite a lume di torcia. Così i quadri riprendono vita - Fra le iniziative speciali anche una ’Passeggiata Morandiana’ che dall’abitazione-studio di giorgio Morandi in via Fondazza si sposterà al Museo Morandi presso il MAMbo, quindi (con navetta) a ...