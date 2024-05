Tv Iran, raggio di ricerca dell'elicottero ridotto a 2 km - Tv Iran, raggio di ricerca dell'elicottero ridotto a 2 km - (ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il raggio dell'operazione di ricerca dell'elicottero sul quale viaggiava il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, è stato ridotto a 2 chilometri. Lo riferisce l'emittente ...

Iran, incidente in elicottero: disperso il presidente Raisi. Soccorsi ostacolati da nebbia e buio. Khamenei: “Speriamo torni” - Iran, incidente in elicottero: disperso il presidente Raisi. Soccorsi ostacolati da nebbia e buio. Khamenei: “Speriamo torni” - L’ elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ebrahim Raisi è caduto mentre stava viaggiando verso la città di Tabriz. Il presidente è disperso e non si hanno notizie certe sulle sue condizion ...

Agenti Gb come i Ghostbusters, un 'raggio' per fermare le e-bike - Agenti Gb come i Ghostbusters, un 'raggio' per fermare le e-bike - La polizia britannica potrebbe presto essere dotata di un nuovo dispositivo che consenta agli agenti di spegnere a distanza i motori elettrici di biciclette e monopattini utilizzati nel compiere un re ...