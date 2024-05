Highlights e gol Novara-Fiorenzuola 2-1 | playout Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 19 maggio 2024) Glie i gol di2-1, match di ritorno deldi. Dopo il 3-1 dell’andata, la squadra di casa chiude i giochi tra le mura amiche con un gol di Ongaro al 3? e un rigore di Bentivegna nella ripresa. Nel recupero c’è spazio anche per un penalty per gli ospiti, che trovano il gol Alberti. Una piccola nota positiva per la, che scende in D. Salvezza per il. SportFace.

