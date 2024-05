Roma-Genoa 1-0 | in dieci uomini Lukaku mette i sigilli al sesto posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024)19 maggio 2024 - La testa disule lapuò ancora sognare la Champions League. All'Olimpico i giallorossi superano per 1-0 uncoriaceo e generoso, ma poco incisivo negli ultimi metri, rei di aver subito il gol nei minuti subito successivi all'espulsione di Paredes. Tre punti che valgono oro per i capitolini, ora aritmeticamente sesti davanti alla Lazio e aggrappati a quintodell'Atalanta con annessa vittoria dell'Europa League per sperare ancora in una qualificazione nella massima competizione europea il prossimo anno. I ragazzi di Gilardino si dimostrano invece ancora degli ossi durissimi e nell'ultima giornata avranno la chance di chiudere la stagione all'undicesimo ...