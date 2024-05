Promessa del calcio italiano colpito da un fulmine - è arrivata la notizia sconvolgente

(Di domenica 19 maggio 2024) Un lutto che ha dell’incredibile per le dinamiche è avvenuto quest’oggi sconvolgendo il mondo del. Unatriste, di quelle che non avremmo mai voluto scrivere. Quest’oggi, un giovane e promettente calciatore di soli 17 anni è venuto a mancare in circostanze assurde. Lutto nel, la dinamica ha dell’incredibile Si tratta di Giuseppe Cacciapaglia, giovane diciassettenne barese, morto nelle campagne di Santeramo in Colle, comune in provincia del barese. Secondo quanto raccolto da TG1 RAI, il ragazzo si trovava con il padre quando un violento temporale si è abbattuto sulla zona. Nel corso del sopracitato fenomeno, unavrebbeCacciapaglia, una violenta scarica elettrica che non avrebbe ucciso sul colpo il giovane ...

Calcio: Roma-Genoa 1-0 - calcio: Roma-Genoa 1-0 - Roma batte Genoa 1-0 (0-0). Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino (36' st Mancini); Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi (18' st Dybala, 46' st Kristensen), Pellegrini (18' st El Sha ...

Calcio: Monza-Frosinone 0-1 - calcio: Monza-Frosinone 0-1 - Monza-Frosinone 0-1 (0-1). Monza (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli (34'st Pereira), Izzo (D'Ambrosio), Marì, Kyriakopoulos (1'st D'Ambrosio); Bondo (1'st Carboni V.), Gagliardini; Mota Carvalho (20' s ...

Roma in Champions se... L'unica combinazione possibile: dipende tutto dall'Atalanta in EL e campionato - Roma in Champions se... L'unica combinazione possibile: dipende tutto dall'Atalanta in EL e campionato - Con la vittoria sul Genoa, la Roma può continuare a sperare in un posto in Champions League. La massima competizione per club della Uefa era l'obiettivo stagionale dei giallorossi e ...