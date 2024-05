Meloni | Elezioni europee decisive No alle teorie gender nelle scuole e alla maternità surrogata

Dopo la firma dell'accordo per portare in Albania una parte dei migranti salvati dalle navi italiane nel Mediterraneo, la premier Meloni aveva annunciato strutture pronte ad accogliere fino a 3mila persone sul suolo albanese. Ma dal bando della ...

L’incontro domani alle 11 Annata storica per le squadre di Volley italiane al femminile. Come nel 2019 e per la settima volta nella storia (2009, 2006, 2005, 2000, 1997) a sollevare ognuno dei tre trofei CEV ci sarà una squadra italiana. Prima sono ...

Giorgia Meloni riceve ndo il Re Abdullah II di Giordania prosegue la sua interlocuzione con un Paese strategico alla voce geopolitica e Piano Mattei. Non sfugge che Amman ha visto evolversi non poco la propria posizione sia nello scacchiere ...

Meloni-Le Pen, segnali di convergenza al convegno di Vox I «punti in comune» in vista delle Europee - meloni-Le Pen, segnali di convergenza al convegno di Vox I «punti in comune» in vista delle Europee - L'incontro sul palco di Madrid è soltanto virtuale. Ma tra Giorgia meloni e Marine Le Pen, la timoniera dei conservatori italiani e la ...

Meloni a Vox: «Vogliamo un’Europa diversa. Il pilastro deve essere la famiglia» - meloni a Vox: «Vogliamo un’Europa diversa. Il pilastro deve essere la famiglia» - «La legislatura europea 2019-2024 è stata contrassegnata da priorità e strategie sbagliate. Mentre altre forze politiche hanno sostenuto accordi innaturali con le sinistre, producendo l'imposizione ...

Europee, Meloni “Poniamo fine a maggioranze innaturali e controproducenti” - Europee, meloni “Poniamo fine a maggioranze innaturali e controproducenti” - ROMA (ITALPRESS) – “Un cambio in Europa è possibile se i conservatori europei saranno uniti. Siamo il motore del rinascimento del nostro continente”. Lo ha detto Giorgia meloni in collegamento video c ...