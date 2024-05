Perché fa così freddo dopo il caldo record Il ruolo del cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 19 maggio 2024) Un’ondata fresca nella seconda metà di aprile è stata sufficiente a far dimenticare che l’inizio del mese era stato caratterizzato da temperature tipicamente estive. Con le minime scese sotto i dieci gradi, in tante zone d’Italia, in molti si sono affrettati a sostenere che ilnon esista. Affermazioni di questo tipo ignorano il fatto che fasi diintenso possono essere correlate ale al conseguente aumento della temperatura media globale che incide sul vortice polare artico. Per chi ha fretta: Aprile è stato caratterizzato da una fase estremamente calda, seguita da una fase piuttosto fredda. Tanto è bastato ad alcuni per sostenere che ilnon esista (più). In realtà, l’altalena ...