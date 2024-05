Napoli e Pnrr - sprint sui progetti | Tre miliardi per la citt - la svolta entro due anni

Napoli , 22 aprile 2024 – Il clan dei Casalesi infiltrato negli appalti del Pnrr con una società di Roma impegnata nelle gare pubbliche e risultata poi fittizia. Un’ azienda -clone per aggirare le norme antimafia per cui è scattato un sequestro ...

Napoli e Pnrr, sprint sui progetti: «Tre miliardi per la città, la svolta entro due anni» - napoli e pnrr, sprint sui progetti: «Tre miliardi per la città, la svolta entro due anni» - Estratti quelli andati a napoli gli altri 125 sono stati distribuiti nei comuni dell’area metropolitana. Il pnrr si suddivide in 6 mission ma Manfredi se ne è data una settimana e speriamo ci riesca: ...

Napoli, presentata la lista “Pace Terra Dignità” di Michele Santoro - napoli, presentata la lista “Pace Terra Dignità” di Michele Santoro - L’impegno dei candidati della lista Santoro “Pace Terra Dignità” Pedicini, Ciruzzi e Noor alla conferenza di presentazione a napoli ...

Stazione di Afragola cattedrale nel deserto. i fondi ci sono o no Lo scontro tra Borrelli e Fitto - Stazione di Afragola cattedrale nel deserto. i fondi ci sono o no Lo scontro tra Borrelli e Fitto - i soldi per completare il collegamento ferroviario tra la stazione dell'Alta Velocità di Afragola con napoli, ci sono oppure sono svaniti nel nulla Il botta e risposta tra il Ministro per gli Affari ...