Quali tennisti italiani si qualificano alle Olimpiadi? Sinner guida la Race - lotta per gli ultimi due pass

(Di domenica 19 maggio 2024) L’Italia potrà schierare quattronel torneo singolaredi Parigi 2024. La Olympic, ovvero la graduatoria di ammissione ai Giochi, si chiuderà il prossimo 10 giugno, subito dopo la conclusione del Roland Garros. Al termine del secondo Slam della stagione avremo il quadro ufficiale e definitivo degli azzurri che potranno scendere sulla terra rossa della capitale francese. Jannikoccupa il primo posto della graduatoria con 8.725 punti ed è sicuro del biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Anche Lorenzo Musetti, trentesimo con 1.225 punti, è davvero molto vicino alla matematica certezza della partecipazione. Per gli altri duesi sono seriamente avvantaggiati Matteo Arnaldi (41mo con 1.020 punti) e ...

