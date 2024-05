Ultime notizie Calcio Estero | il City vince la Premier League; l’addio di Jurgen Klopp ad Anfield Road

Calcio: Inter-Lazio 1-1 (INSERIRE TABELLINO) - calcio: Inter-Lazio 1-1 (INSERIRE TABELLINO) - Inter-Lazio 1-1 (0-1). Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (19' st Carlos Augusto); Darmian (19' st Dumfries), Barella, Calhanoglu (32' st Sanchez ...

Calcio: Zhang risponde ai tifosi Inter, 'grazie' - calcio: Zhang risponde ai tifosi Inter, 'grazie' - (ANSA) - MILANO, 19 MAG - Arriva il ringraziamento da parte del presidente dell'Inter Steven Zhang ai tifosi nerazzurri. Durante la partita contro la Lazio, infatti, è comparso uno striscione con ...

Calcio, Seconda Categoria: il Piazza è in Pirma Categoria, le parole di Barberis e la festa - calcio, Seconda Categoria: il Piazza è in Pirma Categoria, le parole di Barberis e la festa - Il Piazza pareggia 1-1 contro il San Benigno a Vicoforte nella finale playoff: un risultato sufficiente alla formazione di mister Barberis per guadagnare la promozione in Prima Categoria visto il ...