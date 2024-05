Internazionali Roma - Zverev trionfa | battuto Jarry in due set

Il tedesco n. 5 del mondo vince il trofeo per la seconda volta Alexander Zverev trionfa agli Internazionali d'Italia. Il tedesco, numero 5 del mondo, nella finale del Masters 1000 di Roma batte il cileno Nicolas Jarry , numero 24 del mondo, per 6-4, ...

AGI - "Buonasera everyone, my name is Jannik". Alexander Zverev, di nuovo re di Roma dopo la sua vittoria di sette anni fa, nel 2017 scherza sul grande assente, Sinner, del quale ha preso alla grande il posto in campo, battendo Nicolas Jarry ...