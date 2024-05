Nuovo stadio - l’ex al veleno contro De Laurentiis | Prende tutti in giro

(Di domenica 19 maggio 2024) Il temaresta caldo in casa Napoli, questa sera è però arrivato un attacco in direzione Aurelio De. Il temaDiego Armando Maradona resta caldo, bollente in casa Napoli. Sono ormai mesi che va avanti una battaglia senza sconti tra Aurelio Dee la giunta comunale, con ambo le parti che più volte via social o tv, si sono punzecchiate, anche forse superando il limite. A detta di Deci sarebbe poca collaborazione da parte del Comune e dallo stesso primo cittadino Manfredi, tanto da averlo costretto a valutare l’opzione della costruzione di unotutto suo. Dall’altro c’è lo stesso e sopracitato Comune che attacca Deparlando di un progetto inesistente. Insomma, per adesso c’è solamente tanta confusione in ...

Ma anche durante la festa promozione il presidente Michele Rigamonti ha lanciato il suo appello. "Per la serie D il budget dovrà essere superiore e quindi chiedo una mano a tutti. Servono sponsor per poter affrontare la D con più tranquillità". ...

Arechi-Volpe, incontro tra Napoli e Milan: le novità su tempistica, stadio provvisorio e restyling del Vestuti - tema di discussione, ovviamente, il futuro dello stadio Arechi e la casa provvisoria che ospiterà i granata durante lo svolgimento dei lavori. In un clima di ritrovato dialogo e cordialità, gli ...

Como scende in campo. Lo stadio è una priorità. Ora corsa contro il tempo - La questione principale riguarda la capienza, che deve essere di 12mila spettatori. Il tema stadio alla ribalta in questi giorni parlando del futuro in A del Como. Si è tenuto allo Yacht Club di Como, ...

Marcell Jacobs vince in 10"07 i 100 metri al Roma Sprint Festival allo Stadio dei Marmi - Marcell Jacobs ha vinto in 10"07 i 100 metri allo Sprint Festival allo stadio dei Marmi, a tre settimane dagli Europei di Roma. Festa e bagno di folla per lo sprinter delle Fiamme Oro che trionfa con ...