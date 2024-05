Calcio Serie D | il Grosseto vince i playoff del girone E - battuto il Tau Altopascio

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024 – Ilbatte 3-0 il Tauin casa nella finaledelE diD e si congeda nel modo migliore dai suoi tifosi. Una vittoria che non dà particolari vantaggi concretamente, ma che mette il team in pole position nell’eventualità di un ripescaggio inC. Dove già si trova la Pianese, che ha vinto ildele che l’anno prossimo tornerà nei professionisti. Partita senza storie quella giocata allo Zecchini, in cui ildomina dall’inizio alla fine. Apre le danze Marzierli al 36’ su cross di Grasso, poi nel secondo tempo altri due gol. Entrambi sono firmati da Sacchini: uno a inizio ripresa, l’altro al 38’ del secondo tempo. Il ...

Secondo trittico stagionale per il San Marino Baseball , che da stasera ospita il Bbc Spirulina Becagli, una delle due grossetane inserite nel girone A. Si gioca alle 20, con gara 2 e gara3 in programma domani alle 15 e alle 20. La squadra maremmana ...

Si sono disputati tre incontri nel venerdì di Serie A di Baseball . La terza giornata parte con i successi di Parma Clima, BBC Grosseto e Hotsand Macerata , tutti a segno sui diamanti ospiti in questa serata che, per varie ragioni, va ricordata. Si ...

