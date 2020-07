Coronavirus Lazio: oggi 19 casi, ma ben 12 provengono dall’estero. Ecco la situazione delle ASL (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, oggi nel Lazio si registra un dato di 19 casi. Dei nuovi casi, 2/3 provengono dall’estero (12). Di questi casi di importazione, 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Due altri casi sono provenienti dall’India, uno dall’Ungheria e uno dall’Egitto. “La situazione è sotto controllo – dichiara l’Assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato – ma non bisogna abbassare la guardia. La diffusione è moderata, frutto perlopiù di casi di importazione. La comunità del Bangladesh sta collaborando attivamente e prosegue senza sosta l’attività ai drive-in per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

TgrPiemonte : #Coronavirus, l'indice di contagiosità Rt in Piemonte balza a 1,06. Sopra il livello uno anche Veneto, Toscana, Emi… - Corriere : L’indice Rt sopra il livello di guardia in Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e V... - TgrRai : #Coronavirus, 23 i nuovi casi nel #Lazio, otto sono legati ai ritorni dal #Bangladesh. Controlli a tappeto, risalit… - ladyrosmarino : RT @CorriereCitta: Coronavirus Lazio: oggi 19 casi, ma ben 12 provengono dall’estero. Ecco la situazione delle ASL - Pura_Vida69 : RT @CorriereCitta: Coronavirus Lazio: oggi 19 casi, ma ben 12 provengono dall’estero. Ecco la situazione delle ASL -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Il Covid-19 circola ancora e fa ancora paura in provincia di Latina. L'attenzione dell'Asl è ora concentrata su un parco acquatico del capoluogo pontino e su Formia. E a peggiorare le cose c'è il part ...Test per tutti. Dopo i focolai scoppiati nelle aziende Bartolini e Tnt, che hanno portato a centinaia di operai contagiati, la Regione prepara un’ordinanza per obbligare tutti i lavoratori del mondo d ...