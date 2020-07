Udinese, Lasagna: “Sto bene fisicamente e mentalmente, la salvezza ormai è lì” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna, sta attraversando un momento incredibilmente favorevole, avendo messo a segno ben cinque gol da quando la Serie A è tornata in campo dopo il lockdown. Anche quest’oggi il capitano dei bianconeri è entrato nel tabellino delle marcature, mettendo il punto esclamativo sulla vittoria dei suoi contro la Spal. Il centravanti, intervistato dal canale tematico del club, ha parlato del match odierno contro gli emiliani: “Oggi sono arrivato a giocare quasi per miracolo perché ieri ad allenamento ho preso un brutto colpo. Abbiamo fatto subito le lastre perché sembrava qualcosa di grave ma per fortuna non è stato nulla e grazie allo staff medico oggi ero in campo e sono anche riuscito a fare gol, quindi c’è molta soddisfazione da parte mia, del Mister ... Leggi su sportface

