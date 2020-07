Alfonso Signorini: Can Yaman al Grande Fratello Vip 5? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alfonso Signorini potrebbe regalare una Grande gioia agli appassionati del Grande Fratello Vip. Infatti, è appena finita la scorsa edizione, con Paola di Benedetto. Quindi, ora Signorini penserebbe alla prossima edizione. Come star del momento, avrebbe pensato a Can Yaman. Alfonso Signorini: l’idea che potrebbe far salire audience Alfonso Signorini avrebbe pensato a Can Yaman per risollevare lo share della trasmissione reality. Infatti, da alcuni anni la Casa più famosa d’Italia non ospita più sconosciuti, ma star più o meno note, in prima ascesa, oppure dal dimenticatoio da un po’. Signorini, però, ... Leggi su nonsolo.tv

GalantoMassimo : Difficile dare torto ad Alfonso Signorini, in questo caso. Alessandro Greco è volto riconoscibile, oltre che profes… - andrewsword2 : RT @marina101902: Abbiamo toccato il fondo : #Belen in tendenza perché paparazzata dal suo amico Alfonso Signorini che si bacia con uno in… - flowofhappyness : RT @ahoy_boy98: Alfonso Signorini che piazza in copertina Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi ?? - marina101902 : Abbiamo toccato il fondo : #Belen in tendenza perché paparazzata dal suo amico Alfonso Signorini che si bacia con u… - LuciaFerraroEM : RT @ahoy_boy98: Alfonso Signorini che piazza in copertina Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi ??

Sale la tensione per conoscere i nomi dei personaggi che parteciperanno al reality più ambito della Tv italiana: il Grande Fratello Vip, condotto – dopo il grande successo della scorsa edizione – da ...

Bacio caliente per Belen a bordo piscina da un giovane imprenditore

Ad immortalare l'atteso bacio è stato il settimanale di Alfonso Signorini "Chi". Che Belen Rodriguez avesse a fianco un altro uomo dopo i mesi di maretta con il marito Stefano De Martino, si vociferav ...

