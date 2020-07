Caserta, giunta Marino approva a sei progetti per riqualificare area attorno Reggia (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Guardiamo alla Caserta dei prossimi dieci anni e lavoriamo per una pianificazione strategica, ove le diverse iniziative siano azioni per il miglioramento dei poli di eccellenza sul territorio. In essa si iscrivono tutte le opportunità e le attività svolte per affrontare urgenze e difficoltà da decenni irrisolte”. Così il sindaco Carlo Marino sulle sei diverse delibere di giunta grazie alle quali, su proposta del vicesindaco Franco de Michele, sono state approvate la fattibilità tecnica e quella economica di sei iniziative comprese nel Progetto di riqualificazione della Città funzionale al Complesso vanvitelliano della Reggia e del sistema Cinematico. In particolare, le sei delibere in corso di pubblicazione riguardano l‘Asse Caserta Nord- Viale delle Industrie, il Nuovo Asse Policlinico-Viale ... Leggi su anteprima24

RadioPrimaRete1 : '#Caserta Sempre Più “Nella Munnezza”: La Giunta #Marino Approva La Delibera Attuativa Del #Biodigestore A… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta giunta Nasce piazza Carlo di Borbone davanti la Reggia di Caserta Vesuvio Live Patti di collaborazione per la cura, il Comune di Caserta stringe due nuovi accordi per i Beni comuni

Caserta – Beni comuni: su proposta del vicesindaco Franco de Michele, nel corso della riunione odierna la Giunta comunale ha approvato gli atti relativi ai patti di collaborazione per la cura, la rige ...

Provincia di Caserta: in programma lavori di messa in sicurezza per tre ponti a scopo preventivo

“Prosegue il programma di interventi tecnici mirati alla messa in sicurezza ed ammodernamento dei ponti provinciali. – ha dichiarato Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta – Sono in ...

Caserta – Beni comuni: su proposta del vicesindaco Franco de Michele, nel corso della riunione odierna la Giunta comunale ha approvato gli atti relativi ai patti di collaborazione per la cura, la rige ...“Prosegue il programma di interventi tecnici mirati alla messa in sicurezza ed ammodernamento dei ponti provinciali. – ha dichiarato Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta – Sono in ...